Lazio-Empoli, Sarri: “Speriamo da ripartire dal momento prima della sosta. Luis Alberto si è allenato bene”

Pochi minuti al fischio d’inizio di Lazio-Empoli e mister Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Dopo una sosta non è detto che si riparta dal momento precedente, le soste sospendono un trend, speriamo di ripartire da lì. Zaccagni ha avuto travagli durante la sosta, si è allenato solo gli ultimi 2/3 giorni, per questo ho scelto Felipe Anderson. Luis Alberto ha fatto pochi allenamenti ma molto bene, in più Basic ha qualche acciacco, per questo ho scelto lo spagnolo.”





