Nessun centrocampista come Milinkovic in Europa: il dato

Sergej Milinkovic-Savic ha salvato la Lazio oggi contro l’Empoli, con la sua doppietta personale ha permesso alla squadra di agguantare i toscani sul 3-3 e di portare a casa un punto. Il Sergente è il centrocampista che ha preso parte a più reti in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: come Payet, è stato parte attiva dei gol per ben 14 volte (7 gol e 7 assist).

14 – No midfielder has been involved in more goals than Sergej Milinkovic-Savic in the big-5 European leagues this season, 14 (seven goals, seven assists), level with Dimitri Payet. Column.#LazioEmpoli pic.twitter.com/FioGjE0gvt

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 6, 2022