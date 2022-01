Salernitana-Lazio, divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio

Il 15 gennaio 2022 si giocherà Salernitana-Lazio, ma il settore ospiti sarà chiuso. Il Prefetto della Provincia di Salerno ha, infatti, vietato la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella regione Lazio. Ecco il comunicato ufficiale della società biancoceleste:

“Il Prefetto della Provincia di Salerno dispone, in occasione dell’incontro di calcio Salernitana – Lazio valido per il Campionato Nazionale di Serie A in programma sabato 15 gennaio 2022 presso lo stadio Arechi di Salerno, è adottata la seguente prescrizione:

– Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lazio, con chiusura del settore ospiti”







