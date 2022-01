FORMELLO | Ripresa degli allenamenti. Assenti Patric e Akpa Akpro

I giocatori biancocelesti si sono ritrovati oggi al centro sportivo di Formello per l’allenamento in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter. Inizialmente il gruppo squadra ha effettuato un torello, seguito da circuiti tecnici. In un secondo momento, i giocatori sono stati divisi in reparti per un’esercitazione tecnica. Luiz Felipe, Marusic e Cataldi hanno svolto un lavoro differenziato. Infine, la sessione di allenamento si è conclusa con una partita a campo ridotto tra la squadra arancione e la squadra celeste. Non erano presenti Akpa Akpro, Patric e alcuni dei titolari nella sfida di ieri contro l’Empoli.







