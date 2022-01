Immobile sulla sfida contro l’Empoli: “Non è il risultato che volevamo. Dispiace per il rigore sbagliato” | FOTO

Il nuovo anno per la Lazio si è aperto con un pirotecnico 3-3 contro l’Empoli. Dopo appena 8 minuti gli ospiti si sono ritrovati in vantaggio di due gol, i biancocelesti da quel momento hanno iniziato a giocare e creare occasioni. Dopo il gol di Immobile nel primo tempo, Milinkovic nella ripresa ha riportato il risultato sul pari, ma dopo neanche 10 minuti, Di Francesco riporta avanti l’Empoli. Da lì in poi succede di tutto per la Lazio: viene annullato il gol di Patric per fallo di mano, Ciro Immobile sbaglia un calcio di rigore e, al terzo minuti di recupero, ancora il Sergente mette a segno il gol del definitivo 3-3. Il Capitano e bomber biancoceleste, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, è tornato sulla gara dell’Olimpico. Le immagini pubblicate da Immobile, sono accompagnate dal messaggio: “Non è il risultato che volevamo ma ci abbiamo provato. Dispiace per il rigore sbagliato ma non molliamo. Forza Lazio”.

