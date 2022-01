Mercato Lazio, Di Marzio: “Primi approcci per Bajrami dell’Empoli. Sul giocatore anche il Sassuolo”

Nel corso di Calciomercato – L’originale, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato in entrata della Lazio, spiegando l’interessamento della società biancoceleste verso Nedim Bajrami dell’Empoli. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Sassuolo di Dionisi, suo ex allenatore, ma il calciatore preferirebbe aspettare la Lazio in vista della prossima stagione.







