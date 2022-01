Porto, tensioni con Conceicao per la cessione di un giocatore

Come riportato da Sky Sport, Sergio Conceição avrebbe avuto una discussione con il presidente del club, Pinto Da Costa, in merito alla cessione di un giocatore (accostato a un club italiano): Sergio Oliveira. Negli scorsi mesi la dirigenza del Porto aveva promesso il trasferimento al calciatore nel caso in cui si fosse presentata un’offerta importante.







