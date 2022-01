GDM | Il Genoa blocca le uscite di Fares e Melegoni: la situazione

Il Genoa si sta muovendo molto in entrata in questa finestra invernale di mercato ed ora pensa anche alla uscite. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha però bloccato le uscite di Mohamed Fares e Filippo Melegoni. L’algerino, in prestito dalla Lazio, con diritto di riscatto a favore del club rossoblu, era nel mirino del Torino, con i granata che nei giorni scorsi hanno raggiunto un accordo con i capitolini. Anche lo stesso giocatore avrebbe manifestato la volontà di partire, ma il Genoa ha deciso di tenerlo in rosa. Stessa situazione per il classe ‘99 pronto ad approdare al Cagliari.

