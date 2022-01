SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è sapere sull’Inter

Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro l’Empoli, la Lazio chiuderà la ventunesima giornata di Serie A nel posticipo di domani sera, quando i biancocelesti affronteranno alle 20.45 a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi: una gara importante in cui gli uomini di Sarri cercheranno continuità dopo il passo falso contro i toscani. Ad attendere i biancocelesti ci sarà l’Inter, che al momento dispone di una sola lunghezza di vantaggio sul Milan secondo in classifica, pur avendo una gara da recuperare.

L’INTER – Gli uomini di Simone Inzaghi stanno vivendo un grande momento in Serie A: i nerazzurri arrivano infatti da sette vittorie consecutive, con una sola sconfitta subita in un intero girone, scaturita proprio per mano della Lazio all’Olimpico. Analizzando le statistiche del campionato, al momento i campioni d’Italia vantano il miglior attacco del campionato con 49 reti realizzate, e la miglior difesa insieme al Napoli con 15 reti subite, tuttavia con una gara giocata in meno rispetto ai partenopei.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez.

LA STELLA – In una fase offensiva in cui tutto sembra girare per il verso giusto, Lautaro Martinez rappresenta la vera minaccia per la difesa di Maurizio Sarri. E’ un Inter che cerca soluzioni offensive differenti rispetto a quelle dello scorso anno, dove tanti uomini sono costantemente pericolosi in proiezione offensiva: i margini di miglioramento dell’argentino sono ampi, dato che nell’intero girone di andata l’argentino ha realizzato ‘solo’ undici reti.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre a Milano risale al 14 febbraio 2021: Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, Simone Inzaghi su quella della Lazio: il risultato finale sarà 3-1 per i futuri campioni d’Italia, che ottengono il doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Lukaku: i biancocelesti accorciano la gara grazie a una deviazione di Escalante, al quale risponde Lautaro Martinez che chiude la gara,

