Serie A, nessun 0-3 a tavolino: le quattro gare non giocate sono “sub iudice”

Domani la Serie A torna in campo per la ventunesima giornata di campionato, tuttavia resta ancora da capire il destino delle quattro gare non disputate della giornata 20. Nessun 0-3 a tavolino è stata al momento la decisione del giudice sportivo, dichiarando “sub iudice” Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese.







