Stadi chiusi, Sarri: “Spero di non arrivare ad uno stadio a porte chiuse”

In quest’ultime ore si sono intensificate le voci riguardo una possibile restrizione del Governo sull’affluenza negli stadi. Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match Inter-Lazio, il mister Sarri ha risposto così sulla questione:

“E’ un aspetto che riguarda la vita di tutti e non solo dei giocatori di calcio. Se si considera pericolosa questa malattia allora il lockdown deve essere totale e non solo calcistico, spero solo di non arrivare allo stadio a porte chiuse perché è un’esperienza che ho vissuto e penso che faccia passare la voglia di andare in campo”





