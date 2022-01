Chiara Nasti su Zaccagni: “E’ molto riservato, si dedica al 100% al suo lavoro”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono più affiatati che mai. Dopo essere usciti allo scoperto qualche settimana fa, non hanno più smesso di mostrarsi insieme sui social. Mentre Mattia è a Milano in attesa di giocare il big match di questa sera contro l’Inter, la sua fidanzata ha risposto ad alcune domande che i suoi followers le hanno posto su Instagram e, tra queste, anche due sul neo acquisto della Lazio. L’influencer ha svelato che i due fanno coppia da giugno, da quando si sono conosciuti a Ibiza e che hanno aspettato un po’ prima di svelare la loro relazione perché volevano essere sicuri e, inoltre, Mattia è molto riservato, non ama i gossip e si dedica al 100% al suo lavoro, preferendo tenere la sua vita privata per sé.

