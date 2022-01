Compleanno Lazio, gli auguri della Uefa

La Uefa fa gli auguri alla Lazio per il suo compleanno postando, tramite i propri canali social, un video della partita terminata 3-1 per i biancocelesti contro il Borussia Dortmund. Quella vittoria arrivò nella prima gara del girone nel ritorno in Champions League dei biancocelesti. “Tanti auguri alla Lazio” quanto scritto dalla Uefa.

Tanti auguri alla @OfficialSSLazio 🎂🦅#UCL pic.twitter.com/ghjHzPtFQ2

— La UEFA (@UEFAcom_it) January 9, 2022

