Compleanno Lazio, tifoso perde tre dita per un petardo esploso in mano durante i festeggiamenti

9 gennaio 2022, la Lazio festeggia i suoi 122 anni di storia, e i tifosi biancocelesti si sono riuniti a Piazza della Libertà per festeggiare allo scoccare della mezzanotte. Proprio durante la celebrazione per il compleanno della Società capitolina, un tifoso è stato protagonista di uno spiacevole incidente: un petardo gli è esploso in mano, causandogli la perdita di tre dita. IN soccorso del 54enne è arrivata subito l’ambulanza, assieme alle pattuglie della polizia.

Lo riporta RomaToday

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: