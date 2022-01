Compleanno Leiva, gli auguri della Uefa al centrocampista della Lazio – VIDEO

9 gennaio, una data importante per la Lazio e Lucas Leiva che insieme festeggiano il proprio compleanno. Per la Società sono 122 anni, per il centrocampista brasiliano 35. Due destini che dovevano per forza incrociarsi, e che oggi si apprestano a vivere una giornata speciale. La Uefa ha voluto omaggiare Leiva, augurandogli un buon compleanno sui propri canali social con il video della rete segnata in Europa League contro la Dinamo Kiev.

Questo il post della Uefa:

