Cragnotti: “Avevo la Lazio nel destino, un’emozione festeggiare il compleanno insieme a lei”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Incontro Olympia, l’ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti ha parlato del destino che lo lega indubbiamente alla Società capitolina. Oltre ad aver contribuito a scrivere la storia biancoceleste, Cragnotti è legato alla Lazio nel suo destino: oggi infatti compie 82 anni, lo stesso giorno proprio della Società laziale che ne fa ben 122.

Queste le parole di Cragnotti:

“Mi auguro di tornare a vivere i fasti e le vittorie di quegli anni che, una squadra come la Lazio dovrebbe viver sempre!. Il mio compleanno? È sempre stata un’emozione per me essere nato nello stesso giorno della Lazio, evidentemente avevo la Lazio nel destino”

