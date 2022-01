Inter-Lazio, Bastoni nel post partita: “Sul gol volevo calciare di prima, ma Brozovic mi ha detto che ero da solo”

Bastoni è stato uno dei protagonisti della gara tra Inter e Lazio, segnando il gol del vantaggio realizzato nel primo tempo. Il centrale nerazzurro è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Volevo calciare di prima, ma avevo Brozovic di fianco che mi ha detto che ero da solo, e ho calciato meglio. E’ una sensazione strana, erano due anni che non facevo gol, però è sempre importante vincere: sono più felice per la vittoria che per il gol. Abbiamo fatto una bella prestazione, non era facile dopo le vicende di settimana scorsa.Oggi era difficile, la Lazio era l’unica ad averci battuto, siamo contenti. Vogliamo difendere il tricolore che abbiamo sul petto, ora abbiamo mentalità e ci divertiamo in campo. All’inizio avevo qualche difficoltà a capire il gioco di Inzaghi, ma ora siamo tutti concentrati e ci divertiamo“.

