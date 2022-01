Inter-Lazio | Handanovič nel pre partita: “Spero di non subire gol”

Nel pre partita di Inter-Lazio, il portiere nerazzurro Handanovič è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Non siamo arrabbiati per la gara di andata, è passato del tempo. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi in quella sfida, anche se comunque abbiamo giocato bene pur avendo perso. Spero di non subire gol anche oggi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: