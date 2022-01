Inter-Lazio, Inzaghi: “Non è una vittoria come le altre, la Lazio è stata la mia vita: abbiamo meritato”

Dopo la vittoria contro la Lazio, Simone Inzaghi ha commentato così a DAZN la vittoria della sua Inter. Ecco le sue parole:

“Volevamo rientrare con una vittoria, incontravamo una squadra con qualità, che è stata bene in campo nonostante la gara di giovedì. Abbiamo meritato la vittoria, e abbiamo subito la Supercoppa da giocare nel nostro stadio. Ho la fortuna di avere giocatori importanti, dobbiamo continuare così: tutte le nostre antagoniste hanno vinto, non c’è tempo per pensare ma bisogna solo vincere. Oggi rientravamo contro una squadra che poteva essere più in palla di noi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. La partecipazione di tutti mi rende orgoglioso: non tutti giocavano all’inizio, ma oggi il gruppo è sul pezzo, e le ultime due gare di Vidal e Gagliardini sono una grande dimostrazione. Lautaro ha fatto una grande partita, Dzeko e Correa sono entrati bene: avevamo necessità di rientrare bene in una gara che non era semplice. Sanchez è dentro il gruppo, è una grandissima risorsa: di volta in volta devo fare delle scelte, sono stato attaccante anche io. La Lazio è stata la mia vita, il mio percorso, mi ha cresciuto e fatto diventare uomo, non è una vittoria come le altre”.

