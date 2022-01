Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

A pochi minuto dal fischio d’inizio, la Lazio ha comunicato l’undici titolare che scenderà in campo alle ore 20:45 contro l’Inter. Mister Sarri ha optato per Radu come sostituto dell’infortunato Acerbi in difesa.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

Lazio: Strakosha; Hysaj; Luiz Felipe; Radu; Marusic; Milinkovic; Cataldi; Basic; Felipe Anderson; Immobile; Pedro

Inter: Handanovic; Skriniar; De Vrij; Bastoni; Dumfries; Gagliardini; Borzovic; Barella; Perisic; Sanchez; Lautaro

