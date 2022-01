Inter-Lazio, Parolo: “Chi gioca stasera come mezz’ala? Io!”

Inter-Lazio è il big match di questa sera e a DAZN si stanno preparando per la diretta. Ci sarà anche Marco Parolo, che attualmente si trova a bordocampo con i suoi colleghi. Nell’attesa, uno di loro ha preso il comando dell’account ufficiale di DAZN su instagram e ha ripreso un siparietto che riguarda proprio l’ex biancoceleste. Con Calhanoglu squalificato da una parte e il dubbio tra Basic e Luis Alberto dall’altra, alla domanda “Chi gioca come mezz’ala?”, l’ex calciatore ha risposto “Parolo!”, prima di dare il suo voto a Basic.

Poco dopo, è stato ripreso mentre guardava gli highlights di Inter-Lazio del 2014/15, partita in cui ha giocato anche lui. In quell’occasione ha ricordato il gol di Kovacic, nato proprio da un suo sbaglio: il suo rinvio di testa si trasformò in assist per il gol spettacolare del croato. Parolo ha poi commentato: “Anche io calciavo così. Non si rinvia mai centralmente di testa, sempre sul secondo palo o fuori, sennò fai questa brutta fine: arriva Kovacic e la mette all’incrocio!”

