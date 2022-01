Inter-Lazio, Tare nel pre partita: “Al rientro di Lotito a Roma Sarri firmerà il contratto. Mercato? Abbiamo il problema dell’indice di liquidità”

Nel pre patita di Inter-Lazio, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, affrontando vari temi tra cui il rinnovo di Sarri, il mercato e e le condizioni fisiche di Acerbi.

Queste le sue parole:

“Non vedo differenze tra Inghilterra e Italia riguardo ai contagiati. Sarebbe stato sufficiente utilizzare il green pass per venire allo stadio, invece di adottare misure così restrittive. Gli stadi sarebbero dovuti rimanere almeno al 50%. In questi quattro mesi ho fatto confronti più con la squadra che con i miei figli. Stiamo avendo degli approcci che ti lasciano titubante, siamo consapevoli che arriverà il momento in cui ci rialzeremo. Viviamo in una città in cui è molto difficile fare il nostro lavoro perche tutti sanno di calcio, per noi contano i fatti sul camp e non più le parole: Rinnovo di Sarri? Appena Lotito torna da Cortina il tecnico firmerà il contratto. Sarà difficile raggiungere il qaarto posto quest’anno anche se ci proveremo. Dobbiamo dare continuità ai risultati, subito dei blackout inspiegabili ma per me possiamo dare ancora tanto. Mercato? abbiamo ilproblema dell’incidici come altre squadre di Serie A,. Dobbiamo risolverlo e valutare se c’è bisogno di intervenire sulla rosa. Acerbi ha subito un infortunio non grave, lui è un leone e lotterà per recuperare al più presto.Il suo gesto dopo il gol? È stato istintivo risolto con delle scuse.”

