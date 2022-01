MOVIOLA | Il VAR corregge il guardalinee sul gol di Lautaro, poi Pairetto sull’espulsione di Radu

Finisce 2-1 per l’Inter la sfida a San Siro della Lazio. Complessivamente non una prova pienamente sufficiente dell’arbitro Pairetto che in più di un’occasione deve farsi correggere dal VAR Aureliano: sul gol di Lautaro in realtà l’errore è stato dell’assistente, ma il fuorigioco dell’argentino era veramente di pochi centimetri; poi ha rischiato di espellere ingiustamente Radu per un errore di persona.

GLI EPISODI DI INTER-LAZIO

Al 17′ annullata la rete di Lautaro Martinez, il quale viene lanciato a rete e poi incrocia sul palo di sinistra una volta arrivato a tu-per-tu con Strakosha. Il guardalinee non alza la bandierina, ma il VAR corregge la decisione: l’argentino era davanti all’ultimo difensore della Lazio di pochi centimetri con la testa.

Al 40′ ammonizione per Luiz Felipe Ramos che scende in modo irruento e scomposto in scivolata a centrocampo. Prende il pallone, ma fa ribaltare anche un giocatore dell’Inter: fallo che ci può stare, giallo che però è un po’ troppo severo.

Giusta invece la sanzione a Basic per il fallo su Sanchez al 54′: intervento inutile nella trequarti avversaria ed in ritardo, scelta giusta di Pairetto.

Al 71′ Pairetto si confonde e ammonisce due volte Radu per un doppio fallo quasi simultaneo nei confronti di Dumfries e Brozovic. In realtà il primo intervento era stato fatto da Zaccagni e quindi il direttore di gara, coadiuvato dal VAR, revoca l’espulsione al romeno e commina una ammonizione ciascuno.

All’80’ manca un giallo a Gagliardini che ferma Pedro con uno sgambetto dopo essere stato superato a centrocampo. Visti i precedenti, doveva esserci la sanzione. Al 92′ invece l’arbitro grazia Lazzari con un fallo in ritardo sempre a metà campo, ma a pochi centimetri dal limite del campo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: