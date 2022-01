Parolo: “Vi svelo qual era il rito pre partita di Inzaghi alla Lazio”

Durante il pre partita di Inter-Lazio, l’ex biancoceleste Marco Parolo ha intervistato il suo ex tecnico ora allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Al termine dell’intervista, il centrocampista ha svelato un particolare rito pre partita di Inzaghi ai tempi della Lazio.

Queste le sue parole:

“Inzaghi è fortissimo a giocare carte, io e Immobile spesso lo sfidavamo e vinceva lui. Lui però aveva il suo rito, in base a come andava la partita di carte, poi sapeva come andava la partita dopo. Oggi gli ho chiesto chi ha vinto, ma non si è voluto sbilanciare.”

