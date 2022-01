Roma, presto al via i lavori per il restyling del Foro Italico

Dovrebbero iniziare a breve i lavori per coprire il Centrale del Foro Italico, un piano che secondo quanto riportato da Repubblica prevede l’utilizzo di 35 milioni di euro, che serviranno a rendere l’impianto un’arena multifunzionale da 12 mila posti. L’operazione è da inserire all’interno dei 135 milioni di investimento per l’ammodernamento del Foro. La collaborazione tra Sport e Salute, Comune, Regione e Ministero dei Beni Culturali ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di attività all’interno della struttura, che non ospiterà più soltanto gli internazionali di tennis ma anche altre attività come basket, volley, ginnastica e molte altre discipline. L’obiettivo è quello di creare un polo di riferimento per tutte le federazioni, per gli enti e per le associazioni, infatti il piano prevede l’accoglienza della Virtus Roma, dell’Eurobasket che milita in serie A2 e dell’Acqua e Sapone Roma Volley militante in Serie A. In Fine gli ultimi 20 milioni dell’investimento saranno utilizzati per ristrutturare la palazzina ex Civis, con l’obiettivo di riorganizzare 15 federazioni sportive, che trasferiranno i loro uffici lì una volta terminati i lavori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: