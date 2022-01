Serie A, il Milan batte 3-0 il Venezia: rossoneri di nuovo in vetta

Termina l’anticipo di questo 21esima giornata di Serie A tra Venezia e Milan. I rossoneri vincono per 3-0 grazie ai gol di Ibrahimovic e Theo Hernandez (autore di una doppietta). Grazie al successo odierno la squadra di Pioli si riprende la vetta della classifica a quota 48 punti, in attesa del risultato dell’Inter di stasera contro la Lazio. Con la sconfitta subita, il Venezia rimane invece in sedicesima posizione con 17 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: