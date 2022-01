Bobo Vieri:”Ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far goal”

Bobo Vieri, doppio ex del big match di ieri sera andato in scena a San Siro, Inter– Lazio, ha espresso le sue considerazioni sulla partita di ieri proprio a Bobo Tv, il suo canale Twitch. L’ex centravanti non ha risparmiato gli elogi alla squadra nerazzurra, riservando anche qualche critica per gli uomini di mister Sarri.

Queste le parole di Vieri: “Ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far gol, poi hanno fatto un errore. Troppa differenza..”.

