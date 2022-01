Calciomercato, Il Leeds pensa a Muriqi

Vedat Muriqi è fra le proprietà del mercato in uscita della Lazio. La società vuole liberare lo slot da vice-Immobile per assicurare a mister Sarri un’alternativa a Ciro più funzionale al suo gioco. L’Hull City, dopo il rifiuto a sedersi al tavolo per trattare il prestito del calciatore, si è orientato verso altri obiettivi. Interessamento delle ultime ore del Leeds, 16esima in Premier League con appena 21 gol fatti, il club inglese ha seri problemi ad andare in gol e vorrebbe puntare sulla voglia di rivalsa del Pirata. L’orientamento anche qui verso una formula di trasferimento temporanea non lascia però grande spazio in termini di riuscita dell’operazione. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

