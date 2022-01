Calciomercato Lazio, interesse per Milinković-Savić

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe mostrato particolare interesse per il centrocampista serbo Milinković-Savić e potrebbe tentare l’assalto. La Lazio, dal canto suo, chiede più di 80 milioni per un giocatore che risulta sempre più fondamentale in un campionato che si è rivelato più difficile del previsto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: