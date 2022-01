Immobile: “Continuiamo a lottare, mai mollare”

Il capitano, Ciro Immobile, indica la via da seguire per i prossimi match. L’attaccante biancoceleste è tornato sulla partita con un post sul suo profilo Instagram. Ecco il post in questione:

Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

