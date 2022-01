Calciomercato.it | Lazio, si avvicina l’arrivo di un difensore: i dettagli

Continua a tenere banco la questione del difensore in casa Lazio. Maurizio Sarri ha bisogno di una centrale di difesa, sopratutto dopo l’infortunio di Acerbi, che resterà fuori per almeno un mese. C’è poi la situazione Luiz Felipe da risolvere: con il contratto in scadenza, il tecnico attende novità importanti in merito al suo eventuale rinnovo in biancoceleste. L’apertura della sessione invernale può dunque risultare utile alla Lazio per operare sul reparto difensivo e risolvere in parte o completamente i problemi di Sarri. In tal senso, un nome da diversi giorni nel mirino della Lazio sarebbe quello di Nicolò Casale, giocatore in forza al Verona. Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.it, l’affare con il club giallo blu sarebbe in dirittura d’arrivo, in quanto potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fisato intorno ai 10 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe dunque esserci una chiusura definitiva alla trattava, che nel frattempo si fa sempre più concreta. Sarri attende rinforzi, e il primo si proseptata essere proprio Casale.

