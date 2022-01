Calciomercato Lazio, c’è tensione tra Tare e Sarri: il punto. Lotito è rientrato a Roma: il tecnico firmerà il rinnovo

Situazione tesa in casa Lazio per ciò che concerne il calciomercato di gennaio. Domenica sera, dopo la sconfitta contro l’Inter, Maurizio Sarri ha dichiarato che due rinforzi non bastano per questa squadra e che tanti dei giocatori in rosa non sono adatti alla sua idea di calcio. Dall’altro lato, Igli Tare ha parlato di un mercato bloccato dall’indice di liquidità e dell’impossibilità di definire nuovi acquisti.

Sarri e Tare, in questo momento, sono in disaccordo su diversi punti. Ad esempio, sul tesseramento di Kamenovic: il ds biancoceleste vorrebbe metterlo sotto contratto, per Sarri non è pronto e non vuole occupare lo slot da extracomunitario con un calciatore che difficilmente utilizzerà. A Sarri questo immobilismo non piace e per Tare, scrive ‘Il Tempo’, questi potrebbero essere gli ultimi mesi in biancoceleste.

Intanto, il presidente Claudio Lotito è rientrato a Roma dopo la vacanza a Cortina ed è pronto a sottoscrivere il rinnovo del contratto di Sarri fino a giugno 2025.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: