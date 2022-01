CdS | Sarri vuole la rivoluzione: ecco il piano per la Lazio

Sarri insiste per chiedere due acquisti subito: Casale e Parisi in corsa per la difesa. A giugno portiere, regista interno e seconda punta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo sfogo del mister biancoceleste dopo la partita contro l’Inter è servito per chiarire i punti del suo progetto: alcuni dei giocatori attuali sono inadatti e vuole costruire una squadra più giovane. Sarri ha individuato Casale del Verona e Parisi dell’Empoli, rinforzi adatti per la difesa, considerando l’assenza di Acerbi (out per almeno un mese). Qui si incastra il caso Kamenovic, terzino mancino in attesa di tesseramento che non rientra nei piani del mister. Da qui alla sessione estiva di calciomercato, occorrono 5-6 nuovi giocatori ma per fare acquisti è necessario vendere: si attendono alcune uscite, tra cui quella di Muriqi e Lazzari per sbloccare l’indice di liquidità. Non è da escludere la cessione di qualche big, come Luis Alberto in bilico per la prossima stagione: il calciatore non è stato schierato titolare nemmeno nella scorsa partita a San Siro. Intanto, il tecnico biancoceleste continua ad avere la massima fiducia da parte della società; Lotito rientrerà a Formello nelle prossime ore per incontrare Sarri e chiudere il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2025.

