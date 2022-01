Muriqi in Turchia con la moglie, che rivela: “Mai stata soddisfatta a Roma, vorrei tornare a Istanbul”. Poi sul Presidente del Fenerbahce…

Vedat Muriqi continua ad essere al centro del mercato della Lazio. L’attaccante sarebbe indiziato numero uno per lasciare Roma, e permettere alla Società di sbloccare l’indice di liquidità che blocca le entrate. Tuttavia, la sessione del Kosovaro non è affatto un’operazione facile: i biancocelesti vorrebbero cederlo in via definitiva, ma finora nessuno si è fatto avanti su questa direzione, i quanto il giocatore interessa solo in prestito. Nel frattempo, Muriqi è in vacanza in Turchia con alla famiglia, e ha participato assieme alla moglie a un programma comico in onda su Kanal D. L’attaccante della Lazio ha da subito messo in chiaro la motivazione della sua presenza a Istanbul: “Siamo qui per le vacanze. Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l’abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo”.

Successivamente, la moglie di Vedat Muriqi, Edibe, ha rilevato – come riporta il sito hurriyet.com –, di non trovarsi affatto bene in Italia, che il suo desiderio è quello di far ritorno in Turchia direzione Istanbul.

Queste le sue parole:

“Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç (presidente del Fenerbahce)”.

