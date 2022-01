Calciomercato Lazio, in programma un incontro con l’agente di Luiz Felipe

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira è in programma un incontro tra la Lazio e l’agente di Luiz Felipe per tentare di trovare una quadra sul rinnovo. Il difensore è infatti in scadenza nel 2022 e una sua eventuale perdita si rivelerebbe un vero e proprio problema per la società, già alle prese con difficoltà a livello di difesa.

L’obiettivo è quello di rinnovare il contratto al difensore fino al 2026 a 2,5 milioni all’anno, quasi due in più rispetto all’attuale contratto del giocatore italo-brasiliano.

