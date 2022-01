Capienza ridotta negli stadi, la protesta dei tifosi del Milan nelle prossime due gare casalinghe

Il ritorno alla capienza ridotta negli stadi non è andata giù a molti tifosi d’Italia, tra cui quelli del Milan. Attraverso un tweet di Antonio Vitiello, il direttore di Milannews.it, si apprende la decisione dei tifosi rossoneri, che non entreranno allo stadio in occasione delle prossime due gare casalinghe dei rossoneri: “La Curva Sud del Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a San Siro con capienza ridotta a 5000 tifosi, ovvero contro Spezia e Juventus“.

