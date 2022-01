CdS | Futuro Lazio, Sarri spinge per gli italiani

Mister Sarri è stato chiaro: serve intervenire sul mercato, un paio di rinforzi li ha chiesti già più volte e dovranno essere solo il punto di partenza. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico spinge per gli italiani, più facile inserirli in squadra, evitando il problema della nuova lingua da apprendere: nelle idee del toscano c’è la volontà di ringiovanire la rosa quanto prima e di avere certezze a disposizione, non scommesse. Intervenire a gennaio diventa ancora più importante per addestrare i baby talenti su cui punta: tra tutti, i nomi forti sembrano essere quelli di Casale e Parisi, giovani e motivati; l’intento è quello di ottenere un inserimento più rapido, mantenendo uno zoccolo duro nello spogliatoio per costruire un ciclo accelerando i tempi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: