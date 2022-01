CdS | Lazio-Luiz Felipe, vertice della verità

La Lazio lavoro sul mercato, senza trascurare il fronte rinnovi. Tra le situazioni da chiarire, c’è quella di Luiz Felipe in scadenza a giugno. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito è rientrato lunedì da Cortina e si è messo subito al lavoro: è in arrivo a Roma Stefano Castagna, manager del brasiliano; serve uno sforzo della Lazio per accontentare il giocatore che chiede circa 2,5 milioni (per la stagione 2020/21 guadagna 650 mila euro e può svincolarsi tra due settimane), quindi l’incontro sarà da dentro o fuori. Il tecnico lo reputa un perno della difesa e non è certo tra i calciatori messi in discussione dal toscano che, al contrario, ha elevata considerazione del classe ‘97.

