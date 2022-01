CdS | Lazio, Lukaku a Vicenza e Adekanye dice sí al Crotone

I biancocelesti vogliono lavorare sul mercato in entrata, ma devono pensare anche alle uscite. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, è in atto un doppio colpo: Jordan Lukaku ha accettato la corte del Vicenza, mentre Bobby Adekanye quella del Crotone. I due giocatori incidono relativamente sull’indice su liquidità, verranno però risparmiati i loro ingaggi.

