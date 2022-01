CdS | Radu, l’uomo del record è tornato nei radar di Sarri

Ha fatto la storia recente della Lazio: Radu è tra gli uomini di fiducia dei biancocelesti. Ultimamente meno impiegato, ma non per questo meno importante. Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport, il laziale più presente di sempre è stato riscoperto nell’emergenza di dicembre e mister Sarri ha notato la sua utilità. A sinistra o da centrale, è risultato prezioso. 417 presenze con la stessa maglia, solo Chiellini e Magnanelli meglio di lui. Il romeno, che non ha mai voluto la fascia, è comunque riconosciuto dai compagni e dai tifosi come un vero e proprio capitano.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: