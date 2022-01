ESCLUSIVA | Oggi primo allenamento di Lukaku con il Vicenza

L’arrivo di Jordan Lukaku al Vicenza è ormai cosa fatta, manca solo l’annuncio da parte delle società. C’era stata una frenata nei giorni scorsi, ma alla fine si è risolto tutto e, come appreso dalla nostra redazione, il belga è arrivato a Vicenza ieri sera e oggi svolgerà il suo primo allenamento in biancorosso.

Lukaku arrivò alla Lazio nel 2016 ed è rimasto con i biancocelesti fino al 2020: in quattro anni ha collezionato 66 presenze e un gol contro il Crotone nel 2017; suo anche l’assist per il gol decisivo di Murgia in Supercoppa contro la Juventus. Nella stagione 2020-21 è stato ceduto in prestito all’Anversa per poi tornare alla Lazio in cui è rimasto sei mesi, prima di andare appunto al Vicenza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: