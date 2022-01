Nuovo acquisto per la Lazio Under 17: arriva il classe 2005 Della Salandra – FOTO

C’è un nuovo acquisto per l’under 17 della Lazio: si tratta di Edoardo Della Salandra, classe 2005. Si apprende grazie all’annuncio su Instagram di osteopatia_sport, che ha scritto: “Grande personalità e cuore d’Oro!!! Qualche anno fa quando ci siamo conosciuti eri già un gigante. Con il passare del tempo sei diventato un Atleta e ora sei un Professionista!!! Edoardo Della Salandra classe 2005 diventa ufficialmente un giocatore della Lazio Under 17!! O&S ti sostiene e ti fa i migliori imbocca al lupo per il tuo futuro!!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A. Gaudiello Osteopata D.O. (@osteopathy_sport)

