Supercoppa Italiana, l’Inter trionfa in finale contro la Juventus: primo trofeo in nerazzurro per Inzaghi

Termina la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. I nerazzurri trionfano conquistando la coppa, battendo per 2-1 i bianconeri ai supplementari. Partita sbloccata nel primo tempo dalla Juventus con Mckennie, raggiunta poi dall’Inter con Lautaro Martinez su rigore. Incontro bloccato sull’1-1 per tutti il tempi regolamentari, fino al secondo tempo supplementare, quando è Sanchez a regalare la prima coppa in nerazzurro a Simone Inzaghi.

