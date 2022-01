Calciomercato Lazio, dalla Spagna: due club su Luis Alberto

Più passano i giorni e più sale l’attesa per capire le eventuali mosse della Lazio in chiave mercato, per tentare di regalare a Sarri dei colpi che possano accelerare l’assorbimento del pensiero di Sarri nella squadra. Si pensa però anche alle uscite: secondo quanto riportato dal portale spagnolo Gol Digital sullo spagnolo di sarebbero il Siviglia e il Real Betis. Tuttavia il mago non avrebbe intenzione di lasciare la capitale a gennaio: più plausibile la prossima estate. Le richieste di Lotito si aggirano intorno ai 30 milioni.

