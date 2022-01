CdS | Lazio, difesa sotto esame: nuove lezioni extra

Mister Sarri è alla ricerca della continuità e c’è da lavorare soprattutto sulla difesa, il reparto con più problemi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport infatti, ieri il tecnico ha lavorato con centrali e terzini per trovare soluzioni. È rimasto senza Acerbi, che ritroverà tra un mese, ed è rimasto con Luiz Felipe, Radu e Patric al centro. I 39 gol incassati in 21 partite fanno riflettere: ieri il tecnico ha impostato la lezione schierando due linee a 4. La prima formata da Lazzari, Luiz Felipe, Vavro e Kamenovic, la seconda da Hysaj, Patric, Radu e Marusic: ad oggi l’unico rinforzo che ha conquistato la fiducia dell’allenatore è il romeno. Sarri resta in attesa di un terzino o un jolly difensivo adattabile.

