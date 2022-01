CdS | Lazio, Strakosha torna a Salerno. Reina: “Gioco altri due anni”

La situazione portieri in casa Lazio non è ben definita: Reina e Strakosha si alternano, rubandosi a vicenda il posto da titolare. In questo momento è l’albanese nell’11 di partenza e, come evidenza il Corriere dello Sport, sabato tornerà a Salerno, dove da ragazzino non è riuscito ad imporsi in Serie B. Mentre Pepe, in un’intervista a FourFourTwo Magazine: “La dedizione è l’aspetto più importante. Il talento non basta. Essere un portiere è uno stile di vita. Non so per quanto tempo giocherò ancora, forse un paio d’anni”; intanto il figlio Luca ha preso le orme del papà e del nonno e gioca in porta nelle giovanili della Lazio, l’estremo difensore laziale gli augura di vincere la Champions, sfiorata da lui e dal suo papà.

