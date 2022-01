CdS | Sarri insiste, vuole Casale: il piano della Lazio

Tra i nomi maggiormente accostati alla Lazio in questa sessione di mercato, c’è quello di Casale: il giocatore sarebbe stato indicato direttamente dallo stesso tecnico, che lo vede come un jolly difensivo da utilizzare al centro o come terzino. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ha ancora contattato il Verona, ha però sondato il terreno con il manager del 23enne (lo stesso di Hysaj); Lotito e Setti hanno buoni rapporti, non basteranno 8 milioni, ne serviranno almeno 10 è c’è da monitorare anche il pressing di Napoli e Milan sul calciatore. Io presidente e Tare sono stati a cena martedì per deliberare le strategie: prima le eventuali cessioni di Lazzari e Muriqi, poi l’assalto al Verona. C’è l’intesa inoltre con il mister: in due finestre di mercato servirà cambiare il 50% della squadra.

