Costa d’Avorio, il ct sulle condizione di salute di Akpa: “Ha perso il 50% della capacità respiratoria”

La Costa d’Avorio, nella prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa, ha battuto la Guinea Equatoriale. Assente alla gara il biancoceleste Akpa Akpro, rimasto a Roma (come si vede dalle sue storie postate su Instagram) per motivi di salute. Il ct, come riporta RadioSei, ha commentato lo stato di salute del giocatore: “È sotto antibiotici e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Abbiamo chiesto al CAF di poterlo eventualmente sostituire, ma hanno giudicato che non si tratta di un infortunio. Ha perso il 50% della sua capacità respiratoria. Speriamo che guarisca da solo. Gli serviranno almeno 20 giorni per poter riprendere la normale attività, se quello non è un infortunio allora non ci capisco più niente…”.

