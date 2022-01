Dalla Spagna sicuri, la Lazio pronta ad un offerta per Kepa

Secondo quanto riportato dal portale sportivo spagnolo Don Balon la Lazio sarebbe pronta ad investire per il portiere del Chelsea.

Nonostante il portiere sembra essersi ripreso la porta dei Blues, visto l’impegno in coppa d’Africa per l’altro portiere, al momento titolare, Mendy, la Lazio sembra far sul serio per accaparrarsi dal prossimo giugno le prestazioni del portiere spagnolo.

Sarri lo conosce bene, lo ha già allenato nell’anno in cui il tecnico della Lazio, guidò la squadra londinese.

I biancocelesti sono alla ricerca di un portiere titolare, vista la situazione legata a Strakosha, il cui contratto scadrà proprio quest’estate e a Reina, ormai prossimo ai 40 anni.

Al momento non ci sono ulteriori notizie, l’unica certa è che Sarri e la Lazio, necessitano di un portiere per la prossima stagione.

