FORMELLO | Tamponi e tattica nel pomeriggio per la Lazio

La Lazio di Sarri si prepara in vista della partita di Sabato contro la Salernitana e quest’oggi nel quartier generale di Formello è andato in scena l’allenamento che non ha visto partecipi diversi giocatori. Oltre all’infortunato Acerbi, non si sono allenati Akpa Akpro, Basic, Hysaj, Andre Anderson e Reina.

L’allenamento è iniziato con il classico giro di tamponi a cui ogni giocatore si è sottoposto è poi continuato con l’attenta analisi dei video a cui Sarri e il suo staff hanno sottoposto i calciatori biancocelesti .

Poi la squadra è entrata in campo per il consueto riscaldamento e per l’attivazione muscolare. La seduta si è conclusa con la tattica e la partitella finale

